Robert Lewandowski został okradziony! Piłkarz rzucił się w pogoń za złodziejem!

Anna Lewandowska pokazała się na salonach w bardzo drogiej stylizacji. Nie była to jednak powalająca, wieczorowa kreacja, lecz casualowy look, w którym trenerka pojawiła się na imprezie marki Philipiak. Tego dnia Ania postawiła na czarny total look, przełamany dodatkami w modnym kolorze nude. I choć sama stylizacja może nie zwala z nóg, to jego cena już owszem! Same buty żony Roberta Lewandowskiego - trampki marki Giuseppe Zanotti to wydatek rzędu 3 tys. zł. Do tego torebka - szykowna podkówka "Marcie" z kolekcji Chloe za prawie 6 tysięcy złotych. Jednak to jeszcze nie wszystko! Drogi zegarek Anny Lewandowskiej Najdroższym elementem stylizacji Anny Lewandowskiej był zegarek. Trenerka wybrała masywny, czarny zegarek o sportowym charakterze. Modny dodatek pochodzi z kolekcji luksusowego producenta zegarków, firmy Hublot. Jego cena może powalić! Model, który wybrała Ania kosztuje, co wypatrzył "Super Express"... 90 tysięcy złotych! Dokładając do tego pozostałe elementy stylizacji Ani, m.in. supermodną futrzaną kamizelkę, podliczyliśmy, że żona Roberta Lewandowskiego miała na sobie około 100 tysięcy złotych! Jak wy oceniacie/wyceniacie ten look? Jest wart tej kwoty? Zobacz też: Zachwycająca Anna Lewandowska na otwarciu atelier Violi Piekut! Rzadko widzimy ją w takim wydaniu ZDJĘCIA. Anna Lewandowska lubi luksusowe dodatki. Buty trenerki kosztowały 3 tysiące złotych. Torebka Ani to wydatek rzędu 6 tysięcy złotych. Zegarek żony Roberta Lewandowskiego wart jest 90 tysięcy złotych. Polecamy też: Mistrzowskie zagranie! Robert Lewandowski kupił luksusowy apartament. Zobaczcie wnętrza!