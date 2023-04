Nie da się ukryć, że prywatne życie jednego z najlepszych piłkarzy na świecie bardzo ciekawi jego fanów. Szczególnie, że jego żona to także osoba publiczna. Robert Lewandowski udzielił szczerego wywiadu w podcaście "WojewódzkiKędzierski" dla Onetu. Zdradził w nim, jak przeżył śmierć ojca i jak narodziny córek odmieniły jego życie. Robert Lewandowski o swojej przemianie Robert Lewandowski jest mocno skupiony na swojej karierze, jednak nie może także narzekać na życie prywatne. Jego żona - Anna Lewandowska jest dla niego ogromnym wsparciem, a córki Roberta Lewandowskiego - Klara i Laura to prawdziwe gwiazdy Instagrama ! W czasie rozmowy z Kubą Wojewódzkim oraz Piotrem Kędzierskim w podcaście "WojewódzkiKędzierski", piłkarz wyznał, że kiedyś był całkiem inny - oschły i mało empatyczny. Jednak narodziny pierwszej córki okazały się być momentem zwrotnym, jeżeli chodzi o jego nastawienie do życia: - To był punkt kulminacyjny — pojawienie się na świecie pierwszej córki, Klary, to był chyba najbardziej widoczny moment w moim życiu, w którym jeszcze bardziej zacząłem się otwierać na świat, na ludzi. Zacząłem być bardziej empatyczną osobą niż wcześniej, bo trudno mi to przychodziło. Ta lodowatość to była forma obrony - mówił piłkarz. Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała urocze zdjęcie córek. Klara i Laura w identycznych strojach! Robert Lewandowski dodał także, że do jego zmiany przyczyniła się przede wszystkim obecność żony, od której czerpał wiele ciepła i dobroci. A co z jego przyjaciółmi? Okazuje się, że piłkarz dobrze wie o tym, że popularność może być magnesem, przyciągającym nieszczerych ludzi. Opowiedział o tym, że w swoim otoczeniu ma jedynie garstkę osób, których może nazwać prawdziwymi...