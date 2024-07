Jakie listy dostaje od fanów Robert Lewandowski? Okazuje się, że nie tylko gratulacje i wyrazy uwielbienia.

Kilka dni temu rozpoczęło się zgrupowanie w Warszawie, na którym pojawiła się cała reprezentacja Polski.

Piłkarz udzielił wywiadu "Super Expressowi", w którym wyznał, że dostaje mnóstwo listów od fanów, ale większości z nich nie czyta osobiście. Kiedy jednak mu się to zdarzy, bywa mocno zaskoczony. Ludzie piszą do niego czasami z bardzo dziwnymi propozycjami:

Są historie, na które w życiu bym nie wpadł. Wszystkich nawet nie czytam, to klub się nimi zajmuje. Poza tym nie możemy otwierać tego sami, bo nigdy nie wiadomo, co jest w środku. Ale do dziś pamiętam jeden list. Ktoś bardzo potrzebował pieniędzy, bo był w kasynie, obstawił na czarne i przegrał. Ale jak mu pożyczę 30 tysięcy złotych, to obstawi na czerwone i na pewno się odegra (śmiech) - mówił Rober dziennikarzowi "Super Expressu".

Przychodzą też listy z prośbami o spłacenie kredytów.

Teraz większości już nie czytam, ale osoby w klubie, które je otwierają, mogłyby pewnie dobrą książkę napisać (śmiech) - dodaje.

Już w najbliższą sobotę odbędzie się kolejny mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata - Polska - Dania. Przyjazd piłkarzy do Polski to doskonała okazja do rozmów i spotkań z nimi. Przed hotelem, w którym zatrzymali się sportowcy pojawił się tłum fanów. Wszyscy chcieli zdobyć autograf od Roberta Lewandowskiego, a piłkarz cierpliwie je rozdawał.

A czy Wam zdarzyło się kiedyś pisać do swojego idola?

