Robert Lewandowski przyjechał na zgrupowanie do Warszawy! Już w sobotę 8 października odbędzie się kolejny mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata z udziałem polskiej drużyny. Sportowcy są zwarci i gotowi. Radzą sobie naprawdę świetnie na murawie! Paparazzi przyłapali Roberta Lewandowskiego, jak przyjechał do stolicy do hotelu, aby wypocząć przed kolejnymi treningami. Na miejscu nie brakowało fanów, którzy mieli koszulki i zdjęcia z autografem. Sportowiec cierpliwie podpisywał wszystkie rzeczy, a na koniec pozował też z fanami!

