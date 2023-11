Robert Lewandowski zabroni Klarze bawić się telefonem? Córeczka Ani i Roberta Lewandowskich zaledwie kilka tygodni temu skończyła roczek. Mała Klara jest oczkiem w głowie swoich rodziców, którzy spędzają z nią każdą wolną chwilę- Klara towarzyszy swojej mamie na jej sportowych obozach i kibicuje tacie podczas spotkań piłkarskich. Ostatnio w rozmowie z DDTVN Robert przyznał, że narodziny córki bardzo go odmieniły.

A jak Robert chce wychować swoją córkę? Czego obawia się najbardziej? Piłkarz zdradził to w książce Mateusza Borka i Cezarego Kowalskiego "Krótka piłka".

Robert Lewandowski nie ukrywa, że chciałby odciągnąć swoją córeczkę od wirtualnego świata. Sportowiec przyznaje jednak, że jest to trudne ponieważ Klara bardzo lubi bawić się telefonem!

Ciężko będzie, widzę to już po mojej córce Klarze. Jest malutka, ale już lgnie do telefonu. Wiem, że tego nie przeskoczę. Ale dla mnie prawdziwe wspomnienia do podwórko i wszystko, co tam się działo, nie gry na konsoli, chociaż w moim dzieciństwie były już komputery- Robert zdradził w książce "Krótka piłka".