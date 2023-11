1 z 5

Robert Lewandowski nadal zmaga się z kontuzją

Robert Lewandowski nie zagra w meczu Polska-Urugwaj - informuje "Przegląd Sportowy". Kapitan polskiej reprezentacji nie pojawi się w piątkowym spotkaniu towarzyskim z powodu kontuzji, z którą zmaga się od czasu spotkana z RB Lipsk. Zawodnik Bayernu Monachium doznał wówczas urazu mięśnia dwugłowego uda. Choć wydawało się już, że Lewandowski wraca do formy, to trener Paweł Nawałka podjął decyzję o wykluczeniu "Lewego" z piątkowego starcia. Szkoleniowiec będzie miał okazję do przetestowania innych zawodników kadry: Jakuba Świerczoka, Kamila Wilczka i Mariusza Stępińskiego.

