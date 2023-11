Polska reprezentacja nie popisała się podczas meczu z Senegalem. Nasi piłkarze popełnili szkolne błędy. Jedynie Grzegorz Krychowiak uratował honor drużyny i strzelił gola przeciwnikowi. Mimo wszystko mecz zakończył się wynikiem 2:1. Na naszych piłkarzy posypała się fala krytyki. Dostało się między innymi Wojciechowi Szczęsnemu. Jego ojciec, który również był bramkarzem polskiej reprezentacji, nie zostawił na nim suchej nitki! Krytyka dotknęła także Thiago Cionka, który zaliczył samobójczego gola!

Reklama

Zobacz także: Tak Anna Lewandowska pocieszała Roberta po przegranym meczu z Senegalem!

Teraz z kolei dostało się kapitanowi naszej drużyny, Robertowi Lewandowskiemu. Artur Wichniarek, były reprezentant Polski, nie zostawił na nim suchej nitki. Piłkarz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" zasugerował, że Lewy myśli jedynie o pieniądzach, a nie grze w piłkę!

Od momentu, gdy zmienił menedżera, Lewandowski zaczął myśleć tylko o tym, jak zmienić klub i zarabiać jeszcze więcej, a przestał grać w piłkę. Jasne, w meczach towarzyskich strzelał jakieś gole, ale już dziennikarze niemieccy wypominali mu, że w meczach o naprawdę wysoką stawkę, jak półfinały Ligi Mistrzów z Realem Madryt, Lewandowski nic nie dawał Bayernowi Monachium i to się potwierdziło w meczu z Senegalem. W najważniejszych momentach nie potrafi pociągnąć zespołu - twierdzi Artur Wichniarek.

Co więcej, piłkarz wytknął Lewandowskiemu również to, że do tej pory był liderem naszej kadry oraz jej siłą, a teraz "nie potrafi scalić zespołu". Zgadzacie się z jego opinią?

POLECAMY: Lewandowscy mają konkurencję! W piłkarskiej reprezentacji Polski jest prawdziwe ciacho, a jego dziewczyna to piękność

Artur Wichniarek grał na pozycji napastnika w polskiej reprezentacji

East News

Czy Lewandowski poprawi się w kolejnym meczu?

East News

Reklama

Bądź zawsze na bieżąco z newsami! Zapisz się w Facebook Messengerze na dzienną dawkę najważniejszych informacji. Kliknij w link.