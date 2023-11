Robert Lewandowski ma nowego trenera! Teraz w Bayernie Monachium rządzi Jupp Heynckess. Wraz z przyjściem nowego szkoleniowca w klubie zaszły poważne zmiany. Jakie? Nie dotyczą one tylko systemu treningowego czy taktyki, ale również tego, jak zawodnicy zachowują się w klubie oraz w szatni.

Jak donosi niemiecki dziennik "Bild", nowy trener stworzył listę nakazów, która obowiązuje wszystkich zawodników. Czego od piłkarzy wymaga szkoleniowiec? Będą musieli zadbać o czystość oraz porządek w szatni. Do tego trener chce, żeby w klubie panowała miła atmosfera, dlatego piłkarze mają witać się z każdym, kto pracuje w klubie. Do tego trener chce, żeby piłkarze ograniczyli używanie telefonów komórkowych w klubie. Na pewno nie będą mogli korzystać z telefonów podczas posiłków, mają też ograniczyć ich używanie w szatni. Co myślicie o takich zmianach? Czy wpłyną one na sukces klubu w tym sezonie?

Zmiany w klubie Bayern Monachium

