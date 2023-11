1 z 5

Anna i Robert Lewandowscy bardzo chronią prywatność swojej córeczki Klary. I o ile chętnie pokazują jej zdjęcia na Instagramie, o tyle nigdy nie widać na nich twarzy. Fani pary z pewnością zastanawiają się, jak wygląda Klara i do kogo jest podobna - do Ani czy Roberta. My już to wiemy! Więcej dowiecie się na kolejnych stronach galerii.

Zobacz: Ania i Klara kibicowały Robertowi w trakcie meczu. Córka Lewandowskich rośnie jak na drożdżach! Zobacz nowe ZDJĘCIE