Robert Lewandowski swoje pierwsze kroki na boisku stawiał Varsovii Warszawa. Na pierwszy trening zaprowadził go ojciec - Krzysztof Lewandowski. Robert był bardzo utalentowanym, ale bardzo drobnym chłopcem, przez co zyskał pseudonim "Bobek". Postura nie przeszkadzała mu jednak w grze. Na boisku walczył z ogromną pasją i jeszcze większą determinacją, które w jego podejściu do piłki widoczne są do dziś.