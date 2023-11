Robert Lewandowski w książce Mateusza Borka i Cezarego Kowalskiego nie dementuje informacji o swoim konflikcie z Kubą Błaszczykowskim, ale zapewnia, że już dawno wyjaśnili sobie wszystkie nieporozumienia. Autorzy "Krótkiej piłki" zapytali więc Lewego, czy jest szansa, że kiedyś pojadą razem na wakacje? Odpowiedź Roberta jest dość wymijająca...

Nie mam nic do Kuby, nigdy nie miałem, a jak miałem, od razu mu powiedziałem, że coś mi nie pasuje. Powiedziałem mu to prosto w oczy, więc żadnej urazy nie kryję - zapewnił kapitan naszej reprezentacji. (...) Nie wiem, może Kuba ma coś do mnie, ale ja naprawdę nie jestem osobą pamiętliwą. Od razu z nim wszystko wyjaśniłem.