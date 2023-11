Mecz Polska - Senegal podczas Mundiali 2018 zakończył się zwycięstwem 2:1 dla naszych przeciwników! Polska drużyna zagrała dość słabo z czego doskonale zdają sobie sprawę nie tylko piłkarze, ale również trener oraz prezes PZPN.

Straciliśmy dwie bramki po naszych błędach. My im daliśmy dwie bramki. Na mundialu takie coś nie może się zdarzyć. Zabrakło komunikacji, wiary w zwycięstwo i podjęcia ryzyka. Zagrania do przodu i stworzenia sytuacji. Brakowało ostatniego podania. Senegal nie zagrał wielkiego meczu, ale daliśmy im dwa prezenty. Przypadkowo tak naprawdę strzelili dwie bramki. Wielu rzeczy zabrakło. Gdzieś tam w głowie nie poukładaliśmy sobie tak jak powinniśmy. Jest mało czasu do meczy z Kolumbia, ale musimy inaczej go zagrać - mówił z kolei w TVP Robert Lewandowski.