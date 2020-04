Anna Lewandowska pokazała, jak trenuje razem z mężem, ale chyba nie spodziewała się, że ich wspólna fotografia wywoła tyle komentarzy dotyczących... fryzury Roberta! Internauci zwrócili uwagę na znacznie dłuższe włosy piłkarza. Fani "Lewego" już kilka tygodni temu zauważyli, że na jego głowie pojawiły się loki. Teraz Anna Lewandowska opublikowała nową fotkę, na której Robert pokazał się w jeszcze dłuższych włosach. Musicie zobaczyć, jak teraz wygląda!

Internauci komentują fryzurę Roberta Lewandowskiego

Anna i Robert Lewandowscy od samego początku pandemii koronawirusa stosują się do zaleceń i kwarantannę spędzają w domu. W Niemczech, gdzie na co dzień mieszkają Ania i Robert - podobnie jak w Polsce - wprowadzono wiele obostrzeń. W związku z tym, że zostały zamknięte salony fryzjerskie "Lewy" od kilku tygodni nie był u fryzjera i nie ścinał swoich włosów. Efekt? Piłkarz ma już naprawdę bujną fryzurę! Zobaczcie, jak internauci komentują nowy look sportowca!

- Najbardziej podoba mi się fryzura @_rl9 👌👌😉😉

- A Robert ile ma włosów, jaka czuprynka 🙃

- Panie Robercie jeszcze w takiej bujnej fryzurze Pana nie widziałam

- Anna piękna , fryzura meża bezcenna 😊😂🤩- fani komentują fryzurę piłkarza.

Zobaczcie sami, jak po kilku tygodniach od ostatniej wizyty w salonie fryzjerskim prezentuje się Robert Lewandowski! W takiej fryzurze jeszcze go nie widzieliście! :)

Anna Lewandowska pokazała nowe zdjęcie z Robertem.

Para stosuje się do zasad kwarantanny i spędza czas w swoim domu.