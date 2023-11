Robert Lewandowski jest już emerytem?! Brzmi jak absurd, ale to prawda! Już tłumaczymy o co dokładnie chodzi. Jak podaje Se.pl, w większości krajów piłkarze nie mają wcale uprzywilejowanej pozycji jeśli chodzi o przejście na emeryturę i muszą pracować do ok. 60 roku życia. Ale w Niemczech wygląda to inaczej... Jak czytamy, już po pięciu przepracowanych latach po uzyskaniu wieku emerytalnego dostaje się emeryturę! A Robert gra w Niemczech już osiem lat, co oznacza jedno - kiedy przekroczy sześćdziesiąt siedem lat, będzie dostawał emeryturę - i już teraz nie musiałby wcale pracować!

W porównaniu z Polską system niemiecki jest bardzo przyjazny dla piłkarzy. W Polsce nie ma taryfy ulgowej dla sportowców - muszą pracować do 65/67 roku życia, z czego mieć przepracowane minimum 25 lat, żeby dostać emeryturę.

Co z interesami Roberta Lewandowskiego?

Czy Robert Lewandowski będzie musiał czekać w takim razie do sześćdziesiątki by cieszyć się pieniędzmi z emerytury? Znając jego zacięcie i smykałkę do interesów, jesteśmy pewnie że nie! Milionowe kontrakty reklamowe, inwestycje w nieruchomości, rozkręcanie biznesu Ani Lewandowskiej - a jest tego więcej! ;)

Robert Lewandowski przepracował już w Niemczech 8 lat.

Ale jesteśmy pewni, że nie spocznie na laurach!

Ma na utrzymaniu kochaną córeczkę Klarę, a dla niej z pewnością zrobi wszystko! ;)