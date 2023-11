A jak na co dzień wygląda życie Roberta, Ani i Klary? Piłkarz w rozmowie z "Wprost" przyznaje, że w domu nie pomagają im gosposie, tylko sami dbają o porządki czy przygotowywanie posiłków. Dla Roberta jedna rzecz jest najważniejsza- wspólne śniadania z żoną i córką.

Wstajemy wcześnie rano. Podobnie jak Klara. Nie śpi u nas w sypialni tylko w swoim pokoju- zdradza Robert. (...) Mamy zasadę, że śniadania zawsze jemy razem, bo to okazja, że możemy pobyć ze sobą we trójkę. Po śniadaniu idę na trening. Wracam już po obiedzie, ok. 15.