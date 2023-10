Niedawno Agnieszka Włodarczyk ujawniła, że jej partner, Robert Karaś znów walczy w dziesięciokrotnym Ironmanie. Gwiazda nie ukrywa, że martwi się o zdrowie ukochanego. Obawy aktorki nie są nieuzasadnione. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Robert Karaś również podchodził do tych zawodów. Wówczas sportowiec nie mógł ukończyć konkurencji ze względu na poważne problemy. Zespół medyczny nie zgodził się, by mężczyzna kontynuował bieg w obawie o życie sportowca. Od soboty, 20 maja wybranek Agnieszki Włodarczyk biegnie w ramach Brasil Ultra Tri i ma do pokonania aż 1800 km rowerem, 422 km biegiem oraz 38 km do przepłynięcia. Widać, że jego wyczyny cieszą się ogromną popularnością. Tymczasem Agnieszka Włodarczyk przyznała, że... ma dość pytań o partnera i zablokowała komentarze! Co ją tak zirytowało?

Reklama

Agnieszka Włodarczyk nie wytrzymała, zasypana pytaniami o Roberta Karasia

Podczas gdy Robert Karaś walczy o ustanowienie nowego rekordu świata w dziesięciokrotnym Ironmanie w Brazylii, Agnieszka Włodarczyk znalazła chwilę, by porozmawiać ze swoimi fanami. Choć początkowo kilkoro internautów zapytało o jej życie zawodowe oraz macierzyństwo, aktorka po chwili została zasypana pytaniami na temat jej partnera i szczegółów dotyczących zawodów, w jakich bierze udział.

Zobacz także: Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś są już po ślubie? Jest komentarz aktorki

Instagram @agnieszkawlodarczykofficial

Wreszcie Agnieszka Włodarczyk przyznała, że musiała zablokować możliwość komentowania relacji na Instagramie, ponieważ wiadomości było zbyt wiele. Następnie opublikowała na profilu wpis, w którym wyjaśniła, że cały czas kibicuje ukochanemu i go wspiera, ale jednak ma też swoje życie.

Pierwszy raz musiałam wyłączyć komentowanie przy relacjach. Rozumiem ten szał, emocje i zachwyt. Sama jestem pod wrażeniem tego, co robi Robert, ale ja też mam tu normalne życie i obowiązki — napisała.

Instagram @agnieszkawlodarczykofficial

W dalszej części gwiazda dodała, że chętnie przeczyta przemyślenia swoich fanów w komentarzach pod wpisem, jeśli tylko będzie miała na to czas. Myślicie, że aktorka jest już trochę przytłoczona zamieszaniem wokół partnera?

Wrzucam ten post, żebyście mogli spytać, o co chcecie, powymieniać się informacjami, emocjami czy spostrzeżeniami. Odpiszę zgodnie ze swoją wiedzą i w wolnym czasie — dodała.

Instagram @agnieszkawlodarczykofficial

Zobacz także: Agnieszka Włodarczyk wyznaje: "Nigdy nie udawałam świętej, popełniłam sporo błędów"

Reklama

Na pewno aktorka także przeżywa zawody swojego partnera. Cały czas Agnieszka Włodarczyk martwi się o Roberta Karasia, który poddaje swój organizm poważnej próbie. Jak na razie sportowiec pozostaje liderem wyścigu. W środę, 24 maja, postanowił zrobić kilka godzin przerwy na regenerację. Śledzicie jego dokonania?