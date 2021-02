Robert Karaś broni Agnieszki Włodarczyk! Sportowiec zdradził, jak się poznali 

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś spodziewają się dziecka. Para szczęśliwą nowiną pochwaliła się jakiś czas temu na Instagramie, publikując zdjęcie z sesji ciążowej. Przyszli rodzice zostali zasypani gratulacjami, ale jak się okazuje w ich stronę popłynęło sporo gorzkich słów, na które zareagował partner aktorki. Mistrz świata w triathlonie w wywiadzie, którego udzielił w programie "Jazda z Wujaszkiem" zdradził, jak poznał Agnieszkę Włodarczyk, ale w mocny sposób odniósł się też do plotek na temat tego, że to aktorka miałaby rozbić jego małżeństwo.

Agnieszka Włodarczyk po raz pierwszy pokazała zdjęcia ze swoim partnerem Robertem Karasiem latem 2020 roku. Teraz sam sportowiec w wywiadzie dla programu "Jazda z Wujaszkiem" w serwisie YouTube wyznał, że poznał aktorkę w kwietniu, ale już wcześniej mieli kontakt za sprawą mediów społecznościowych. Sportowiec opowiedział o trudnym etapie swojego życia, rozstaniu z żoną i przeprowadzce do Warszawy:

Mistrz świata w triathlonie zdecydował się poruszyć też temat hejtu, jaki spłynął na aktorkę i ostatecznie rozwiał plotki na temat tego, że to Agnieszka Włodarczyk miałaby rozbić jego małżeństwo. Robert Karaś w wywiadzie nie przebierał w słowach:

Gdzieś tam czytałem, jak media manipulują, że Aga rozbiła rodzinę i że ja zostawiłem kochaną żonę dla innej itd. To jest straszne, jak ludzie potrafią ci napsuć krwi, że wiedzą lepiej od ciebie. Ja nie ogłosiłem, że się rozstałem czy wziąłem rozwód, bo nie jestem człowiekiem, który będzie będę informował o prywatnych rzeczach w social mediach. Nie będę z każdej pierdoły się spowiadał. To, że nie powiedziałem, że już nie jestem z żoną, znaczy, ze zostawiłem ją dla innej kobiety. To był trudny moment