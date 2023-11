Robert Janowski był wizytówką programu "Jaka to melodia?". Przez ponad 20 lat był jego prowadzącym, program zyskał miliony widzów, a prezenterowi zapewnił popularność i mnóstwo fanów. W wywiadzie dla Newseria.pl Janowski otwarcie przyznaje, że stał się dla widzów osobą niezwykle bliską:

Dla ludzi to było coś więcej niż program rozrywkowy, ponieważ stałem się takim ich sąsiadem, byłem codziennie u nich w domach i było nam razem dobrze, ale jest taka piosenka Perfectu „Niepokonani”, tam jest taki tekst: „trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść”. Przepraszam, ale wrócę do Państwa

Ostatnie pożegnanie z programem...

Niestety prezenter nie miał okazji pożegnać się na wizji z programem "Jaka to melodia?" oraz z jego widzami. Co prawda po tylu latach spędzonych na planie, z pewnością byłby to dla niego wzruszający moment. Ale mimo wszystko nie zapomniał o swoich fanach. Napisał do nich kilka słów na swoich koncie na instagramie:

This Is The End! Wczoraj zapadły ostatnie decyzje w sprawie ,,Jaka to Melodia?" i naszych, ostatnich 10 odcinków. Nie gramy. Czyli to już koniec.

21 lat... Kawał życia. Waszego i mojego. Było pięknie. I nie dajmy sobie zabrać tych wspomnień!

Skończył się jeden etap w życiu Roberta Janowskiego, ale zapowiada się już kolejny. Prezenter nie zamierza odpoczywać i już pracuje nad kolejnym projektem.

Robert Janowski z żoną na Telekamerach 2018