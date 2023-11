To romantyk jakich mało! Robert Janowski wciąż potrafi zaskakiwać swoją żonę Monikę. Tym razem w tajemnicy przygotował niesamowity prezent urodzinowy. Prezenter i muzyk, zorganizował na dziedzińcu ich domu koncert smyczkowy!

Reklama

Monika była nie tylko bardzo zaskoczona, ale także totalnie wzruszona.

– Z takim mężem i takimi dziećmi to żadne urodziny niestraszne. Cudownie się starzeć razem z nimi – powiedziała w rozmowie z magazynem „Party”.

Robert Janowski i prezent na urodziny żony

Ale to nie koniec atrakcji, bo Robert przygotował także bukiet róż i romantyczną przejażdżkę... na elektrycznych hulajnogach po warszawskiej starówce.

We wszystkich przygotowaniach pomagały Robertowi oczywiście jego dwie córki: Aniela i Tola. Dla Janowskich zbliża się wyjątkowy czas. Córki Roberta są już dorosłe i obie opuściły już dom rodzinny. Dlatego po raz pierwszy odkąd się poznali, Robert i Monika zamieszają sami. Można się więc spodziewać, że jeszcze nie raz będą się zaskakiwali.

Dla Janowskiego do wyjątkowy rok. Po odejściu z TVP, gdzie przez lata prowadził program „Jaka to Melodia”, przeniósł się do Telewizji Puls, gdzie już jesienią zobaczymy jego nowy format telewizyjny „Gra Muzyka”. Czy zdobędzie podobną popularność jak „Melodia”? Więcej w nowym magazynie „Party”.

Małgorzata Rozenek na okładce Party

Janowscy wciąż potrafią się zaskakiwać