Robert Janowski wzruszająco pożegnał Marię Koterbską. "Wciąż będę Ci przesyłał „buziaczki”, które zawsze lubiłaś"

Maria Koterbska, gwiazda polskiej sceny muzycznej odeszła w wieku 96 lat. O jej śmierci poinformował prezydent Bielska-Białej, Jarosław Klimaszewski. Teraz Robert Janowski w poruszających słowach pożegnał gwiazdę takich przebojów jak "Serduszko puka w rytmie cza-cza" czy "Karuzela". Na jego słowa czekali fani programu "Jaka to melodia?". Przeczytajcie całe pożegnanie...

Robert Janowski we wzruszający sposób pożegnał Marię Koterbską

Robert Janowski opublikował na Facebooku wspomnienie o Marii Koterbskiej i we wzruszającym wpisie pożegnał legendę polskiej sceny muzycznej, która odeszła 18 styczna w wieku 96 lat. Robert Janowski wrócił wspomnieniami do czasów, kiedy prowadził program "Jaka to melodia?" i kiedy uczestnicy słyszeli utwory piosenkarki przesyłał jej „buziaczki”. Teraz dziennikarz zdecydował się opublikować w mediach społecznościowych bardzo osobiste pożegnanie i napisał:

-Droga Marysiu

-Tak bardzo mi będzie Ciebie brakować.

Tak bardzo mocno...

Pustki w sercu nic nie zastąpi.

Rozmawialiśmy nie tak dawno.

Wciąż będę Ci przesyłał „buziaczki”, które zawsze lubiłaś i do których się uśmiechałaś.

Wtedy też...

Smutno będzie bez Ciebie.

Wierzę, że jesteście, już razem, z Jasiem i mkniecie po szynach w niebieskim tramwaju.

Do zobaczenia Mario.

Pod wpisem Roberta Janowskiego pojawiło się mnóstwo komentarzy z kondolencjami, a wielu fanów dziennikarza napisało wprost, że czekało na jego słowa:

- Wyrazy współczucia dla najbliższych. P. Robercie to tylko z serca płynące słowa, a jakie mądre i piękne.

- Po prostu "buziaczki" przesyłane za każdym razem z programu JTM tak bardzo wbiły się w pamięć że nie sposób o tym zapomnieć

- Wielki żal ale również piękny wiek... zostały piosenki

Przeczytajcie cały wpis...

Zobacz także: Maria Koterbska nie żyje. Legenda polskiej sceny muzycznej miała 96 lat

Droga Marysiu ❤️ Tak bardzo mi będzie Ciebie brakować. Tak bardzo mocno... Pustki w sercu nic nie zastąpi. Rozmawialiśmy... Opublikowany przez Roberta Janowskiego Wtorek, 19 stycznia 2021

East News

Maria Koterbska miała 96 lat.