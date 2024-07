Robert Górski i Mikołaj Cieślak, twórcy kultowego Kabaretu Moralnego Niepokoju oraz cieszącego się gigantyczną popularnością serialu „Ucho prezesa”, dołączyli do obsady dubbingu komedii animowanej „Gru, Dru i Minionki”!

Reklama

Robert Górski wciela się w postać Baltazara Bratta, nowego superzłoczyńcy, noszącego fioletowe garnitury z poduszkami i żującego różową gumę balonową. Tak przy okazji, właśnie ukradł największy brylant świata. Mikołaj Cieślak użycza natomiast głosu Dru, odnalezionemu po latach bratu bliźniakowi Gru. W postać Gru – jak zawsze – wciela się Marek Robaczewski. Towarzyszyć im będą setki żółtych Minionków.

Zobacz też: Kto jest kim w serialu Ucho Prezesa? Czy rozpoznaliście wszystkich polityków?

Zobacz także

"Gru, Dru i Minionki” - kiedy premiera?

Świat poznał Minionki w 2010 roku, kiedy do kin weszła przebojowa komedia „Jak ukraść księżyc?”. Poznaliśmy w niej nie tylko żółte Minionki, które od tego czasu stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli popkultury, ale także tajemniczego Gru. To właśnie w nim Minionki dojrzały wzór do naśladowania i potencjalnego szefa. Od tego czasu do kin trafiły kolejne filmy o Minionkach – „Minionki rozrabiają” oraz „Minionki”. Ten ostatni stał się jednym z największych przebojów w historii; do dziś jest drugą najbardziej dochodową animacją i jedenastym najlepiej zarabiającym filmem na świecie.

30 czerwca do kin wejdzie kolejny film o przygodach Minionków. W komedii „Gru, Dru i Minionki” oprócz znanych postaci pojawią się także zupełnie nowi bohaterowie: Dru, odnaleziony po latach brat bliźniak Gru, który będzie chciał przeciągnąć Gru ponownie na stronę zła. Poznamy także Baltazara Bratta, złoczyńcę, który skradnie największy brylant świata.

Polecamy: Robert Górski zarabia fortunę dzięki serialowi "Ucho Prezesa"? Zdziwicie się!

Reklama

Materiały prasowe