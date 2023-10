Robert El Gendy na swoim Instagramie często pokazuje rodzinne zdjęcia z trzema synami oraz piękną żoną Agatą, która stroni od show-biznesu! Od czasu do czasu Agata towarzyszy mężowi podczas wielkich wyjść, ale na co dzień woli trzymać się z dala od ścianek i zainteresowania mediów. Dlaczego? O to zapytaliśmy Roberta, którego spotkaliśmy na pierwszych urodzinach Hotelu Saltic w Grzybowie, niedaleko Kołobrzegu. Zobaczcie, co nam zdradził!

Reklama

Zobacz także: Robert El Gendy ma trzech synów, ale jeden z nich to jego wierna kopia! Co za podobieństwo

Robert z żoną, Agatą.

EastNews