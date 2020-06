Robert El Gendy ma trzech synów, ale jeden z nich to jego wierna kopia! Co za podobieństwo

Robert El Gendy ma trzech synów, których często pokazuje na swoim Instagramie. Jednak to ten środkowy, 9-letni Kuba, jest najbardziej podobny do swojego ojca. Podobieństwo jest uderzające - zobaczcie najnowszą fotkę prezentera "Pytania na śniadanie" z Jakubem!

Robert El Gendy to tata trzech synów: 18-letniego Maćka, 9-letniego Kuby i 7-letniego Oliwiera. Panowie mają ze sobą świetny kontakt, co widać po zdjęciach, które prezenter publikuje na Instagramie. Jakiś czas temu w rozmowie z "Galą" El Gendy zdradził, jakim jest ojcem dla tej gromadki:

Chciałbym być ciepłym, cierpliwym, a z tym, jak wiadomo, różne bywa. Tatą, który uczestniczy zarówno w życiowych sukcesach, jak i rozterkach dzieci. One doskonale zdają sobie sprawę, że istnieją pewne granice, co oczywiście nie znaczy, że nie próbują ich przekraczać. Na szczęście z wiekiem pojawia się u nich coraz większa świadomość. Mój najstarszy syn jest tak ułożony, że bez obaw pozwalam mu nawet na tygodniowy wyjazd z kolegami i koleżankami z klasy. Po prostu mam świadomość, że nie popełni żadnych głupot, wie, co jest dobre, i nie sięga po używki. Podąża za marzeniami o byciu pilotem i konsekwentnie stara się je zrealizować. Mam do niego wielkie zaufanie. - mówił Robert w "Gali".