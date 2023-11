Robert El Gendy to jeden z najbardziej lubianych prezenterów programu "Pytanie na śniadanie"! Jednak na temat jego życia prywatnego wciąż niewiele wiadomo. Kim jest jego żona? Czy ma dzieci? Skąd pochodzi? Poznajcie bliżej Roberta!

Robert swoje pierwsze kroki w telewizji stawiał w TVP Olsztyn, następnie dołączył do kanału sportowego TVP, którym kierował wówczas Robert Korzeniowski, a ostatecznie trafił do "Pytania na śniadanie". Z miejsca stał się jednym z najbardziej lubianych prezenterów programu:

Wielu widzów zastanawia się, skąd pochodzi Robert. El Gendy ma polsko-egipskie korzenie. Jego matka jest Polką, ojciec pochodzi z Egiptu. Wychował się w Olsztynie i nigdy nie myślał o przeprowadzce do Egiptu.

To jest moja ojczyzna, tu się wychowałem – w bloku na jednym z osiedli w Olsztynie. Moja mama jest Polką, nasza rodzina to katolicy. Taty właściwie nigdy nie miałem, bo zostawił nas, jak byłem malutki, i wybrał Egipt – kraj, z którego pochodził. Nie było mi łatwo, bo każdy chłopiec potrzebuje ojca, ale dziś dziękuję za wszystkie przeciwności losu, bo to one mnie ukształtowały - powiedział w rozmowie z Super Expressem.