Robert Biedroń znów zaskoczył swoich obserwatorów. Polityk coraz śmielej pokazuje na Instagramie bardziej prywatne kadry, a tym razem pochwalił się, jak wraz ze swoim partnerem spędził miniony weekend.

Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek na "audiencji u królowej"

47-letni Robert Biedroń niewątpliwie jest jednym z tych polityków, na temat których kolorowa prasa rozpisuje się najchętniej. Jego nazwisko często króluje w nagłówkach i nierzadko opisywane jest jego życie prywatne. Spore zainteresowanie budzi przede wszystkim jego związek z Krzysztofem Śmiszkiem, z którym spotyka się od 2002 roku.

W sieci co jakiś czas pojawiają się ich bardziej osobiste zdjęcia, a we wrześniu tego roku ogłosili nawet, że powiedzieli sobie "tak". Miało to jednak charakter symboliczny, a "ceremonia" odbyła się podczas spektaklu „Spartakus. Miłość w czasach zarazy” w Kieleckim Centrum Kultury.

Udzieliłem setek ślubów jako prezydent Słupska, ale pierwszy raz stanąłem po drugiej stronie. Po 23 latach w związku. To piękne uczucie, którym trzeba się dzielić. Dlatego powinniśmy zrobić wszystko, żeby dwie dorosłe osoby mogły doświadczyć ślubu gdy chcą. Bo miłość to miłość! - pisał wówczas w sieci Robert Biedroń.

Teraz 47-latek pokazał na swoim Instagramie kolejne prywatne kadry. Pochwalił się, że w miniony weekend on i Krzysztof Śmiszek wybrali się do Amsterdamu i to nie w byle jakim celu, bo... na koncert Madonny. Polityk żartobliwie przyrównał ją nawet do królowej.

Na audiencji u królowej

Post wywołał lawinę komentarzy. Okazało się, że wielu obserwatorów zazdrości Biedroniowi obejrzenia występu legendarnej Madonny na żywo.