Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że znany amerykański piłkarz Robbie Rogers przyznał się, że jest gejem i jednocześnie zakończył sportową karierę. Przypomnijmy: Przystojny amerykański piłkarz: Jestem gejem

Okazało się jednak, że pozytywny odbiór jego coming outu i wsparcie ludzi z całego kraju (a nawet świata) sprawiło, że sportowiec zdecydował się wrócić do gry. Jak donosi serwis gnews.pl, Robbie niedawno zwołał konferencję prasową, na której poinformował, że chce walczyć o mistrzowski tytuł w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej, które odbędą się w Brazylii.

Tysiące ludzi o różnych orientacjach pisało do mnie listy. Mówili mi, jak bardzo im pomogłem. Szczerze mówiąc, zrobiłem to tylko dla siebie, bo chciałem pozbyć się ciężaru, i być szczerym, ale okazało się, że miało to wpływ na innych. Cieszę się, że Bóg użył mnie do tego celu. Po kilku dniach od zakończenia kariery sportowej poczułem, że tęsknię za czymś, co naprawdę kocham. Gdy tylko wróciłem na murawę, poczułem się wreszcie normalnie. Normalniej, niż kiedykolwiek wcześniej - powiedział.

Gratulujemy decyzji i jednocześnie jesteśmy ciekawi, czy kiedykolwiek polski sportowiec przyzna się do odmiennej orientacji seksualnej, nie wspominając już o celebrytach, ponieważ w naszym kraju to wciąż temat tabu. Ma to dla was jakieś znaczenie w postrzeganiu osoby publicznej?

