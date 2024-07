Szymon Majewski na Facebooku skomentował roast Kuby Wojewódzkiego i wygląda na to, że satyrykowi nie spodobał się program TVN. Czyżby poczuł się urażony po tym jak jeden z uczestników show porównał Wojewódzkiego właśnie do Majewskiego.

Ostre żarty i wulgarne słownictwo najwyraźniej nie spodobały się Majewskiemu. Co satyryk, który przecież sam jakiś czas temu był bohaterem roastu, na którym również padały niewybredne żarty, napisał na Facebooku?

Odnośnie "roastu" Kuby w TVN

Czyli jak teraz ktoś do mnie krzyknie na ulicy: "Szymon, Ty je...y ch... wyp........ Ty sku.......!!!"

To znaczy mam rozumieć, że to roast, że to artysta mnie grilluje? - Szymon napisał na portalu społecznościowym.