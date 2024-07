03:13 - Ajajaj! Zabrakło dwóch centymetrów do medalu. Buuu. Dobranoc.

03:05 - Andrejczyk ledwo awansowała do ścisłego finału, a tam rzuciła wystarczająco daleko na trzecie miejsce! Aż tu nagle jedna z przeciwniczek rzuciła... dwa centymetry dalej.

O wszystkim zadecyduje ostatnia kolejka rzutów.

02:27 - Majewski kończy na szóstym miejscu. Cichocka odpada, Jóźwik wygrywa swój bieg i ląduje w finale. Zatem już tylko kibicujemy Andrejczyk i można iść spać :)

02:16 - Konrad Bukowiecki spalił wszystkie trzy próby i nie będzie klasyfikowany w konkursie pchnięcia kulą. Majewski oddał jedno dobre pchnięcie i będzie w okolicach siódmego miejsca.

Zaczęły się biegi na 800 metrów, a w nich Cichocka i Jóźwik.

00:14 - Polska sztafeta 4x100 metrów kobiet nie zawojowała Rio i do dalszego biegania się nie dostała. Ale nie rozpacza :). I w sumie słusznie, przeciwniczki o wiele za szybkie.

23:48 - Polka właśnie stanęła na najniższym stopniu podium i ogląda wywalczony przez siebie medal. Oby jeszcze tej nocy nasza medalowa kolekcja powiększyła się jeszcze bardziej. Dwie godzinki i zaczynamy oszczep oraz kulę.

23:20 - Rosjanka pokonana 6:3, BRĄZOWY MEDAL dla Polki!

22:57 - I zaczynamy walki o brązowy medal. Polka wystąpi w drugiej.

22:27 - Niestety, nie powalczy o medal Karol Robak. Belg, który go pokonał przegrał w półfinale i Polak jedzie do domu.

Ale przynajmniej zwiedził Rio :).

22:12 - Szymon Staśkiewicz idzie w ślady Oktawii Nowackiej. No prawie, ale polski pięcioboista nowoczesny walczył w szermierce równie dobrze, co jego koleżanka z drużyny i aktualnie jest na piątym miejscu klasyfikacji generalnej. Do końca zawodów jeszcze cztery konkurencje, ale to nie dzisiaj.

21:36 - Walka Moniki Michalik o 22:55. Warto zobaczyć, jak Polka zdobywa brąz! (Oby)

21:21 - No i BRAWO! Zapasy są przewrotne. Polka przegrała już w swojej pierwszej walce, ale przez to, że jej przeciwniczka awansowała do finału, dostała jeszcze jedną szansę i BAM, powalczy o brązowy medal. Walka repasażowa wygrana 5:2!

21:05 - I płynnie przechodzimy do repasażowej walki Moniki Michalik. Stawką walka o brązowy medal.

21:01 - Emocje były do końca. Polak przegrywał, podgonił na 6:9, a na kilka sekund przed końcem na 9:9. Wtedy zebrali się sędziowie i mu odebrali punkty. Skończyło się na 7:9.

Polak będzie miał jeszcze szanse w repasażach. Często powtarzane dzisiaj zdanie.

20:51 - Zaczęło się dobrze i Polak po pierwszej rundzie prowadził 1:0. Niestety po drugiej przegrywa 1:5. Zadecyduje trzecia runda, ale trzeba gonić, nie ma wyjścia.

20:44 - Wróciliśmy! Cieszycie się? :P Cieszycie czy nie - włączajcie taekwondo! Karol Robak walczy o półfinał z groźnym Belgiem - mistrzem Europy i mistrzem świata z lat poprzednich.

17:44 - Tak to wygląda po dzisiejszej szermierce. Ciąg dalszy zawodów w pięcioboju nowoczesnym jutro. A ciąg dalszy naszej relacji wieczorem :).

17:38 - Tak to wyglądało przed dwoma ostatnimi walkami. Potem Oktawia Nowacka dorzuciła jeszcze jedno zwycięstwo. I jedną porażkę.

17:17 - Zaskoczyła nas zupełnie Hiszpańska Inkwizycja Oktawia Nowacka. Niespodziewanie rozpoczęła starty w pięcioboju nowoczesnym i na planszy szermierczej... na razie prowadzi!

17:01 - Szwedka nie pozostawia złudzeń Kasi Krawczyk. 3:8. Polce pozostaje czekanie.

16:48 - Czas na drugą walkę Katarzyny Krawczyk. W 1/4 zmierzy się ze Szwedką, sześciokrotną medalistką mistrzostw świata, aktualną mistrzynią świata i w ogóle "Polka nie miała dobrego losowania". Jeśli wygra, przejdzie do półfinału. Jeśli przegra, będzie musiała czekać na to, co w dalszej części zawodów pokaże Szwedka. Będzie musiała wejść do finału, by Polka jeszcze raz weszła na matę.

Interesuje Was to w ogóle? :P

16:35 - W ten sposób Amerykanki zakończyły udział w sztafetach.

16:29 - W sztafetach zawsze ktoś zgubi pałeczkę. Padło na reprezentantki Stanów Zjednoczonych.

16:21 - Odpadły natomiast Polki w eliminacjach sztafet 4x100 metrów.

16:19 - W finale skoku wzwyż zameldowała się Kamila Lićwinko pokonując poprzeczkę wiszącą na wysokości 1,94.

16:16 - Piękna walka Polki, która w końcu odkryła - w przeciwieństwie do swoich trzech poprzedniczek - że w zapasach trzeba atakować. Ataki się opłaciły, 8:6 dla Polki z wicemistrzynią świata z Mongolii po decydującej akcji w ostatnich sekundach walki.

16:09 - Miła odmiana. W pół minuty Polka prowadzi już 2:0.

16:06 - Beznadziejna walka Polki, która przegrywa 0:5 i ani razu przez sześć minut nie próbowała zaatakować przeciwniczki. A teraz walka Katarzyny Krawczyk. Może ona będzie chociaż chciała wygrać.

16:00 - Do boju na zapaśniczej macie ruszyła Monika Michalik-Rogień. Przeciwniczką Japonka. To chyba nie za dobrze, bo Japonki wygrały wczoraj w trzech kategoriach wagowych.

15:58 - Tyczka powędrowała wyżej na 19,92 i Lićwinko w pierwszej próbie nie dała rady. Polka skakała już 1,99, więc problemu nie powinno być.

15:43 - Lićwinko przeskoczyła nad poprzeczką wiszącą na wysokości 1,89, ale chyba jeszcze trochę wyżej będzie trzeba skoczyć, by zameldować się w finale.

W finale są już natomiast Majewski i Bukowiecki. Haratyk odpadł.

15:40 - Sędzia wyraźnie wskazuje na Polaka jako zwycięzcę pojedynku taekwondo.

15:31 - Karol Robak, polski zawodnik taekwondo wygrał swoją pierwszą walkę z Senegalczykiem i już jest w ćwierćfinale zawodów. Jeszcze jedna wygrana walka dzieli go od strefy medalowej.

15:30 - Haratyk trochę się poprawił, ale będzie musiał drżeć o awans do końca eliminacji.

15:24 - Dobra nasza, Bukowiecki w finale (20,71), Majewski prawie w finale (20:56, 6 cm poniżej limitu powinno wystarczyć) i tylko Haratyk się... miota. Będzie miał już tylko jedną szansę na awans.

15:20 - Niby poważna impreza, a są gagi... #SucharDnia :)

15:12 - Bukowiecki pali pierwszą próbę. Zostały mu jeszcze dwie. Zaklął pod nosem na "k" i "m".

15:05 - Ożył stadion lekkoatletyczny, ożywamy i my. Pchają, skaczą i dziesięciobóją się. W dziesięcioboju Polak Paweł Wiesiołek jest 21. Lićwinko chyba jeszcze nie skakała, pchali Haratyk i Majewski, ale na razie nie mają kwalifikacji. Bukowiecki dopiero będzie pchał.

Igrzyska w Rio powoli dobiegają końca, ale przed nami jeszcze kilka polskich szans medalowych. Po wspaniałym zwycięstwie piłkarzy ręcznych z Chorwacją uwierzyliśmy, że w sporcie wszystko jest możliwe i oby ten duch zwycięstwa popchnął do sukcesów również pozostałych w Brazylii polskich sportowców. Np. piękną Marię Andrejczyk, która późno w nocy powalczy dziś o medal w rzucie oszczepem. W kwalifikacjach była najlepsza. Oprócz niej na stadionie lekkoatletycznym wystartuje trójka polskich kulomiotów, a w sportach walki zobaczymy zapaśniczki i zawodnika taekwondo.

Występy Polaków podczas trzynastego dnia igrzysk olimpijskich Rio 2016. 18 sierpnia, czwartek

LEKKOATLETYKA

14.30: dziesięciobój, 110 m ppł - Paweł Wiesiołek

14.55: kula mężczyzn, eliminacje - Konrad Bukowiecki, Michał Haratyk, Tomasz Majewski

15.00: wzwyż kobiet, eliminacje - Kamila Lićwinko

15.25: dziesięciobój, dysk - Wiesiołek

16.20: 4x100 m kobiet, eliminacje - Agata Forkasiewicz, Anna Kiełbasińska, Klaudia Konopko, Marika Popowicz-Drapała, Katarzyna Sokólska, Ewa Swoboda

18.25: dziesięciobój, tyczka - Wiesiołek

23.35: dziesięciobój, oszczep - Wiesiołek

1.30: kula mężczyzn, FINAŁ - ew. Bukowiecki, Haratyk, Majewski

2.10: oszczep kobiet, FINAŁ - Maria Andrejczyk

2.15: 800 m kobiet, półfinały - Angelika Cichocka, Joanna Jóźwik

2.45: dziesięciobój, 1500 m, FINAŁ - Wiesiołek

KAJAKARSTWO

15.04: K1 500 m kobiety, finał B - Ewelina Wojnarowska

TAEKWONDO

15.15: 68 kg, 1/8 finału Karol Robak - Balla Dieye (Senegal) (kolejne fazy: 20.15 ćwierćfinały, 22.15 półfinały, 1.15 repasaże, 2.15 o brązowy medal, 3.15 finał)

ZAPASY

15.56: 63 kg, 1/8 finału Monika Michalik-Rogień - Risako Kawai (Japonia)

16.24 ćwierćfinały, 17.28 półfinały, 21.12 repasaże, 1. runda, 21.36 repasaże, 2. runda, 22.40 o brązowy medal, 22.56 finał

16.04: zapasy 53 kg, 1/8 finału Katarzyna Krawczyk - Sum'jaa Erdenczimegijn (Mongolia)

16.24 ćwierćfinały, 17.12 półfinały, 21.00 repasaże, 1. runda, 21.24 repasaże, 2. runda, 22.00 o brązowy medal, 22.16 finał

ŻEGLARSTWO

18.05: 470 kobiety, wyścig medalowy - Irmina Mrózek Gliszczynska i Agnieszka Skrzypulec

19.35: 49er mężczyźni, wyścig medalowy - Paweł Kołodziński i Łukasz Przybytek