Open'er Heineken Festiwal co roku gromadzi tłumy i przyciąga największe nazwiska światowej sceny muzycznej. Tym razem organizatorzy zawiesili sobie poprzeczkę jeszcze wyżej niż w poprzedniej edycji i zaprosili do Gdyni samą Rihannę. Gwiazda wystąpiła na scenie na zakończenie muzycznego święta. Kilka godzin po tym jak spacerowała po polskiej plaży. Zobacz: Sensacja! Rihanna na plaży w Sopocie!

Według planu show Rihanny miało rozpocząć się punkt 22.00, jednak ze względu na przygotowania techniczne opóźnił się o godzinę. Nie przeszkodziło to jednak w dobrej zabawie ponad 50 tysięcy uczestników wydarzenia, dla których RiRi przygotowała na żywo swoje największe przeboje.

Koncert rozpoczął utwór "Birthday Cake" z płyty "Talk That Talk". Później fani mogli usłyszeć bardziej znane: "Umbrella", "Rude Boy" czy "What's My Name?". Najlepszym momentem koncertu była jego ostatnia część, podczas której Rihanna zaserwowała takie hity jak: "We Found Love", "Stay" i "Only Girl (In The World)". Na bis gwiazda wykonała hit lata "Diamonds".

Na scenie Rihanna zaprezentowała się w bardzo krótkich spodenkach, topie i kurtce. W jej choreografii nie zabrakło momentami wulgarnych scen.

