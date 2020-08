Czy istnieje większe wyróżnienie dla influencerki, która upodabnia się do ulubionej gwiazdy, jak zwrócenie jej własnej uwagi? Tak było w przypadku 28-letniej influencerki Priscilli Beatrice, która opublikowała wideo, w którym upodobniła się do Rihanny tak bardzo, że sama gwiazda postanowiła udawać, że to ona! Koniecznie zobaczcie to niesamowite nagranie! Czy nie widząc porównania bylibyście w stanie zgadnąć, na którym zdjęciu nie ma Rihanny?

Zobacz także: Meghan Markle ma sobowtóra! Amerykanie mylą ją z popularną instamatką. Szokujące podobieństwo

Ta dziewczyna wygląda zupełnie jak Rihanna! Oto Priscilla Beatrice

O Pricilli Beatrice jest głośno na całym świecie, a wszystko za sprawą jej wideo, na którym odtwarza look Rihanny z British Fashion Awards z 2019 roku. Influencerka tak bardzo upodobniła się do piosenkarki, że ta sama niemal uwierzyła, że to jej własne zdjęcie! Rihanna postanowiła opublikować filmik na swoim portalu społecznościowym dodając opis:

Kiedy album siostro? #R9 - tym samym nawiązała do swojego przyszłego albumu, na który czekają jej fani na całym świecie

Priscilla Beatrice pochwaliła się swoim sukcesem na Instagramie:

Nadal nie mogę w to uwierzyć! Strona @theshaderoom udostępniła moje wideo, a prawdziwa Rihanna zobaczyła mój film i go skomentowała! Czy wiecie co ja teraz czuje?! Nie mogę przestać płakać z emocji i szczęścia! To chyba sen!

Nie dziwimy się. Zresztą patrząc na to nagranie również jesteśmy w szoku!

Zobacz także: Melania Trump ma sobowtóra! Kim jest kobieta, która wygląda jak Pierwsza Dama USA?

Wygląda na to, że Rihanna ma sobowtóra! Popularna influencerka wygląda identycznie jak Rihanna! Podobieństwo jest wręcz niewiarygodne.

East News, Instagram

Nagranie, na którym Priscilla Beatrice udowadnia swoje podobieństwo do barbadoskiej piosenkarki podbija sieć.

Wideo stało się viralem i dotarło nawet do samej Rihanny, która skomentowała je słowami: "Gdzie jest album siostro?"

Podobieństwo Priscilli Beatrice i Rihanny jest nieprawdopodobne. Zobaczcie kilka innych zdjęć influencerki.