Na początku grudnia w Nowym Jorku odbyła się kolejna edycja prestiżowej gali The Gotham Awards. Wydarzenie przyciągnęło wiele gwiazd światowego formatu, a wśród nich pojawili się Rihanna oraz A$AP Rocky, którzy niedawno po raz trzeci zostali rodzicami. Kreacja gwiazdy przyciągnęła spojrzenia wszystkich wokół.

Związek Rihanny i A$AP Rocky'ego

Rihanna i A$AP Rocky od lat uchodzą za jedną z najgorętszych par w światowym show-biznesie, a ich relacja budzi ogromne zainteresowanie fanów. Historia ich uczucia ma szczególne znaczenie także dlatego, że wcześniej piosenkarka nie miała szczęścia w związkach. Po dramatycznych wydarzeniach związanych z Chrisem Brownem, kiedy została przez niego brutalnie pobita, Rihanna na długo straciła zaufanie do mężczyzn. Fotografie jej poranionej twarzy obiegły wtedy media na całym świecie.

W kolejnych latach artystka skupiła się na pracy i na pewien czas odsunęła życie uczuciowe na dalszy plan. Później zaczęto ją jednak coraz częściej widywać w towarzystwie A$AP Rocky’ego. Już w 2019 roku krążyły plotki, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń, zwłaszcza gdy po raz pierwszy zostali przyłapani na wspólnej randce. Z czasem okazało się, że przypuszczenia fanów były słuszne i para rzeczywiście stworzyła związek.

Miłość mojego życia. Moja dama mówił raper o ukochanej w jednym z wywiadów.

Rihanna i A$AP Rocky na gali The Gotham Awards

Na początku grudnia odbyła się oficjalna gala rozdania nagród The Gotham. Wydarzenie zorganizowane w Nowym Jorku zebrało plejadę światowych gwiazd. Wśród nich znaleźli się między innymi Julia Roberts, Kristen Stewart, Jennifer Lawrence, Kate Hudson czy Hugh Jackman.

Nie zabrakło również Rihanny i A$AP Rocky'ego. Piosenkarka jak zwykle nie zawiodła fanów i zaskoczyła efektowną, awangardową stylizacją - wybrała obszerną suknię w pastelowym, lawendowym odcieniu. Kreacja miała luźny, niemal rzeźbiarski krój - górna część była szeroka i opadała lekko z ramion, a dół tworzył rozłożystą, mocno marszczoną konstrukcję z długim trenem ciągnącym się po czerwonym dywanie. Materiał sukni wyglądał na połyskujący i lekko usztywniany, co nadało całej stylizacji spektakularnego charakteru.

A$AP Rocky miał na sobie elegancki, klasyczny zestaw w ponadczasowej czerni. Artysta pojawił się w dobrze skrojonym garniturze o prostym kroju, który połączył z białą koszulą i krawatem w subtelny wzór. Jego stylizację dopełniały czarne, eleganckie buty oraz duża czarna torba trzymana w ręku, dodająca całości nowoczesnego, streetwearowego charakteru. Jego stonowany, stylowy wygląd świetnie kontrastował z bardziej ekstrawagancką kreacją Rihanny. Zobaczcie koniecznie, jak prezentowali się podczas wydarzenia.

Rihanna i A$AP Rocky na gali The Gotham Film fot. Evan Agostini/Invision/East News

