Ricky Martin oskarżony o przemoc domową. Wokalista wydał oświadczenie

Rozstanie Weroniki Rosati i Roberta Śmigielskiego to jedno z gorętszych wydarzeń w polskim show-biznesie w tym roku. Aktorka oskarżyła byłego partnera o przemoc , a do sądu trafiła sprawa "uregulowania sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej". Jej pierwszy termin wypadł właśnie dziś - w poniedziałek, 29 kwietnia. Dlatego para spotkała się na rozprawie w warszawskim sądzie. Starcie w sądzie między Rosati a Śmigielskim Jeszcze przed rozprawą, na sądowym korytarzu, doszło do ostrej wymiany zdań, zarejestrowanej przez kamery - relację z tego zamieścił portal se.pl. Aktorka zaczęła od poinformowania byłego partnera, by trzymał się od niej z daleka, bo zgodnie z postanowieniem amerykańskiego sądu mężczyzna ma zakaz zbliżania się do niej i jej córki. Chciałabym Ci powiedzieć, że masz się trzymać ode mnie z daleka. (…) W Stanach byłbyś aresztowany za przemoc domową - mówiła Rosati. Robert Śmigielski odpowiedział, że nie są w Stanach, a Rosati nie jest Amerykanką. Oskarżenia o przemoc skwitował krótko: Weronika, wiesz, że kłamałaś! - powiedział ortopeda Rosati próbowała załagodzić sytuację i widząc, że ich rozmowę nagrywają media zaproponowała, aby porozmawiali bez obecności kamer: Robert, robisz przedstawienie przed prasą - mówiła aktorka Po każdym słowie gwiazdy Robert Śmigielski pytał: Chcę zobaczyć dziecko! Kiedy zobaczę dziecko? Na to gwiazda stwierdziła, że o kontaktach ojca z dzieckiem nie będzie rozmawiała w obecności mediów: Możemy się skontaktować, ale nie przy obecności prasy! Jedyne, co mi napisałeś w mailach, to że złożyłeś pozew i wniosek nie po to, żeby mieć kontakt ze swoją córką, tylko po to, żeby się wybielić w prasie. Na odpowiedź byłego partnera nie...