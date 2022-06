Amber Heard wrobiła Johnnego Deppa? Na jaw wyszły nowe ważne e-maile! "Cała sytuacja była ustawką"

We wtorek, 31 maja wszyscy spodziewali się usłyszeć wyrok w "procesie dekady" między Johnnym Deppem a Amber Heard. Choć zdaniem wielu ekspertów gwiazdor "Piratów z Karaibów" już wygrał - przynajmniej wizerunkowo - to batalia sądowa toczy się jeszcze o ogromne pieniądze. Ławnicy obradowali przez kilka dni, by opublikować werdykt w najsłynniejszej sprawie ostatnich lat. Ku zdziwieniu widzów, którzy uważnie śledzą każdy dzień rozprawy, ława przysięgłych nie zdecydowała jeszcze o wygranej żadnej ze stron. Obrady niespodziewanie zostały przerwane. Ława przysięgłych nie doprowadziła do końca procesu między Johnnym Deppem a Amber Heard Obnażający i momentami kompromitujący "proces dekady" między Johnnym Deppem a Amber Heard każdego dnia na żywo śledziło średnio pół miliona widzów. Internauci, którzy przyglądali się batalii sądowej gwiazd, traktując ją niczym reality show, byli przekonani, że zgodnie z zapowiedziami, we wtorek, 31 maja, usłyszą wyrok. Chociaż siedmioro sędziów przysięgłych obradowało przez osiem godzin, ostatecznie ławnicy nie wydali werdyktu. Dlaczego? Zobacz także: Johnny Depp vs. Amber Heard. Wygłoszono mowy końcowe! Kiedy koniec procesu dekady? Ława przysięgłych przerwała obrady i poprosiła prowadzącą sprawę Penney Azcarate o pomoc przy rozwiązaniu pewnej niejasności. Ławnicy chcieli sprecyzować, czy pozew dotyczy całego artykułu opublikowanego w "The Washington Post" w 2018 roku, czy tylko nagłówka tekstu. Warto przypomnieć, że we wspomnianym eseju Amber Heard pisze o doświadczeniu przemocy domowej. Choć nie wymieniła byłego męża z imienia i nazwiska, to łatwo się domyśleć, że miała na myśli przeżycia związane z Johnnym Deppem. Według nagłówka Amber Heard "wypowiedziała się przeciwko przemocy seksualnej - i spotkała się z gniewem naszej...