Restauracje i hotele mogą zapomnieć o otwarciu?! Nie lepiej ze szkołami... A galerie? Nieoficjalne ustalenia mediów

Media dotarły do nieoficjalnych ustaleń w sprawie dalszych obostrzeń w Polsce. Czy od 1 lutego galerie handlowe będą otwarte? Co z restauracjami i hotelami? Jak informuje portal onet.pl już dziś, w czwartek 28 stycznia, ma się odbyć konferencja prasowa podczas której dowiemy się o zmianach, które zostaną wprowadzone od 1 lutego. Co z powrotem starszych uczniów do szkół?

Restauracje i hotele bez zmian w lutym?

Na decyzję w sprawie luzowania obostrzeń czekają chyba wszyscy. Właściciele zamkniętych od kilku tygodni branż mają nadzieję, że od 1 lutego znów będą mogli otworzyć swoje biznesy, a rodzice starszych uczniów z pewnością chcieliby usłyszeć, że wkrótce ich pociechy wrócą do nauczania stacjonarnego. Czy tak się stanie już w lutym? Dziś ma się odbyć konferencja prasowa podczas której dowiemy się, jakie obostrzenia zostaną utrzymane, a co zmieni się już od najbliższego poniedziałku.

Niestety, według nieoficjalnych ustaleń portalu onet.pl w lutym nie będzie radykalnego luzowania obostrzeń. Od 1 lutego mają zostać otwarte sklepy w galeriach handlowych, jednak hotele i restauracje będą zamknięte jeszcze przez miesiąc, do 1 marca!

Przedstawieciele władz mają również przekazać złą informację dla starszych uczniów- jak informuje portal onet.pl nauka zdalna w klasach IV-VIII ma zostać wydłużona o dwa lub nawet cztery tygodnie! Minister zdrowia przed konferencją prasową przyznał, że nie będzie rekomendował powrotu starszych uczniów do szkół.

(...) absolutnie nie rekomenduję dalszego otwierania szkół. Mamy taką ścieżkę przyjętą, że w drugim tygodniu lutego powtarzamy badania przesiewowe nauczycieli i dopiero po obejrzeniu wyników tych badań będziemy rekomendowali dalsze kroki- Adam Niedzielski mówił na antenie radia Zet.

Myślicie, że potwierdzą się doniesienia mediów i od 1 lutego zostaną otwarte tylko galerie handlowe?

Władze pozwolą na otwarcie galerii, a hotele i restauracje dalej będą zamknięte?