Reprezentantka San Marina na Eurowizji splagiatowała Margaret? O sprawie pisze eurowizja.org, która odnotowała fakt, że Niemka Jenifer Brening, która w tym roku wraz z z Maltanką Jessiką będą reprezentować San Marino z utworem "Who we are", w 2016 roku wydała singiel "Party Shore", łudząco przypominający hit Margaret "Cool me down".

Jak informuje eurowizja.org Niemka Jenifer utwór "Party Shore" pojawił się na albumie Brening "Recovery", który został wydany w listopadzie 2016 roku. Premiera piosenki "Cool me down" odbyła się zaś lutym 2016 (artystka wzięła z nią udział w polskich preselekcjach do Eurowizji zajmując 2. miejsce). Redakcja portalu zapewnia, że poinformuje o tym fakcie wytwórnie muzyczne obu pań (Margaretr nagrywa dla Magic Records, zaś Jenifer Brening dla Monopoly"). Czekamy na wyjaśnienie, ponieważ rzadko kiedy zdarza się, że utwory brzmią tak podobnie i różnią się tak naprawdę tylko tekstem i linią melodyczną w refrenie. Posłuchajcie sami i oceńcie!

Utwór Jenifer.

Utwór Margaret.

Jenifer Brening będzie reprezentować San Marino na Eurowizji 2018. Pochodzi zaś z Niemiec.

Margaret 10 marca weźmie udział w finale szwedzkich preselekcji do Eurowizji z utworem "In My Cabana"!