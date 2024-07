Dwa miesiące temu dwie finalistki "Top Model" Magda Roman i Renata Kurczab wyjechały na kontrakt do Dubaju. Wylot ten okazał się dla nich olbrzymim sukcesem. Polski podbiły tamtejszy świat mody swoją urodą i zrobiły mnóstwo sesji oraz kampanii dla luksusowych marek, a także chodziły po tamtejszych wybiegach. Zobacz: Renata z Top Model w sesji światowej marki

Dziś Renata i Magda gościły w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziały, jak wyglądała ich praca w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dziewczyny początkowo miały obawy, jak odnajdą się w kraju, gdzie panuje zupełnie inna kultura.

- Były obawy na początku. Obawiałyśmy się Dubaju, że to będzie inna strona niż ta nietypowo modowa. Okazało się zupełnie inaczej. Bardzo bezpieczny kraj i dużo pracy. Jeśli chodzi o sesję i pokazy, to ludzie są bardziej otwarci na to, że należy odkryć więcej ciała, pokazać się z innej strony. Miała kilka sesji w abajach, tych różnych dziwnych szatach - powiedziała Renata.