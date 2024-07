Renata Kaczoruk i Kuba Wojewódzki niedawno byli na wakacjach w Izraelu. Oboje wrzucali sporo zdjęć na których udowadniali, że nie marzną jak inni w Polsce. W Nowy Rok Renata znowu postanowiła pokazać na zdjęciach swoje piękne i długie nogi, ale tym razem pochwaliła się czymś jeszcze - krągłą pupą. A nawet więcej - uważa, że ma pupę jak Shakira lub Kardashian! Co napisała?

Pupa Renaty Kaczoruk dziewczyny Wojewódzkiego

Też uważacie, że pupa Kaczoruk jest taka jak najsłynniejsze pupy świata? Dobrze, że nie porównała się do Jennifer Lopez :).

Co na to fani Renaty? Są oczywiście zachwyceni pupą, choć podzielili się na dwie opcje: jedni wolą nogi, drudzy pupę. A Wy, która część ciała Renaty podziwiacie?

My jesteśmy pewni, że Kubie Wojewódzkiemu podoba się wszystko :).

