Renata Kaczoruk zdradza, jaki jest Kuba Wojewódzki oraz jaki jest ich związek! Modelka, po udziale w programie "Azja Express", stała się jedną z najbardziej nielubianych postaci w show-biznesie. Z pewnością było jej trudno, ale - jak przyznała w najnowszym wywiadzie dla "Gali" - w tym trudnym czasie bardzo wspierał ją Kuba Wojewódzki.

Zaskoczyło ją, że Kuba potrafi być taki opiekuńczy.

To, co się wydarzyło nie było przyjemne. Ale te realne przeżycia spowodowały, że Kuba musiał się mną trochę zaopiekować. Dziś broni mnie jak lew przed atakami mediów.

Renata Kaczoruk wyznała także, kto w ich związku jest bardziej dojrzały:

Kuba pewnie uważa, że on. Moje podejście do wielu spraw ocenia jako idealistyczne, naiwne. Tymczasem ja uważam, że to są moje świadome wybory.