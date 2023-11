Reklama

Renata Kaczoruk i Kuba Wojewódzki wrócili do siebie? Od kilku tygodni media zastanawiają się, czy modelka znów spotyka się z gwiazdorem TVN. Para rozstała się kilka miesięcy temu, ale ostatnio w sieci pojawiły się zdjęcia, które mogą wskazywać na to, że Renata i Kuba dali sobie jeszcze jedną szansę. Modelka opublikowała w sieci fotki, zrobione w apartamencie Wojewódzkiego, a wcześniej paparazzi przyłapali ich na romantycznej randce... Czy Renata Kaczoruk wróciła do Kuby Wojewódzkiego? Co ich łączy? Zapytaliśmy!

Posłuchajcie, co powiedziała nam Renata Kaczoruk!

Renata Kaczoruk spotyka się z Kubą Wojewódzkim?