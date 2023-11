W piątek padł absolutny rekord Polski w wygranych w grach liczbowych. Nasz rodak, który obstawił szczęśliwy kupon w Eurojackpot wygrał kompletnie niewyobrażalną kwotę 193 396 500 zł!

Prawie 200 mln zł, szokujące pieniądze, prawda? A była to tylko połowa głównej wygranej. Nagroda w Eurojackpocie wynosiła bowiem w piątek, 10 maja aż 90 mln euro, czyli mniej więcej 386 mln zł. Polak podzielił się nią na pół z innym szczęśliwcem - z Niemiec.

Szczęśliwe liczby warte 200 mln

Szczęśliwe liczby, kóre zapewniły dwóm osobom i ich rodzinom spokojne życie na długie lata to:

5, 7, 15, 19, 29 oraz 3 i 8

Dlaczego kwota była aż tak duża? Wszystko przez to, że przez ostatnie 7 tygodni nikt nie wygrał głównej nagrody, doszło więc do potężnej kumulacji. Jak dotąd najwyższa polska wygrana w Eurojackpot wyniosła sporo mniej, bo "zaledwie" 26,5 miliona złotych.

Jak przypomina portal Money.pl, od wygranej trzeba będzie zapłacić podatek, i to wcale nie mały. Podatki od wygranych w grach liczbowych pobiera się ryczałtem i jest to 10 proc. wartości wygranej. Jest on pobierany od razu - odprowadza go do fiskusa sam organizator loterii. Skarbówka tym razem wzbogaci sięwięc o ok. 19.3 mln zł!

Eurojackpot to europejska loteria, która istnieje od 2012 roku. Bierze w niej udział 18 państw: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Estonia, Dania, Islandia, Szwecja, Norwegia, Finlandia,Niemcy, Holandia, Chorwacja, Słowenia i Włochy. Pojedynczy los w na Eurojackpot w Polsce kosztuje 12,50 zł. Minimalna wygrana pierwszego stopnia to aż 10 milionów euro!

