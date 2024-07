Serial "Klan" z pewnością można uznać już za kultowy. Niektóre sceny z telenoweli przejdą do historii - chyba każdy widział śmierć serialowego Ryśka czy utratę dziewictwa przez Bożenkę. Niedawno widzowie rozstali się również z kolejną lubianą bohaterką - Krystyną Lubicz. Przypomnijmy: W "Klanie" wielka żałoba. Z serialu odchodzi kultowa postać

Wielką furorę robią w Internecie również sceny z lokowaniem produktu, gdzie aktorzy muszą zachwalać smalczyk roślinny czy kredyty. Choć większość widzów traktuje to z dystansem, a nawet wyśmiewa takie sytuacje, inne zdanie na ten temat ma Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która nałożyła na TVP karę pieniężną za zbyt nachalne reklamy. Ponadto, KRRiT ma zastrzeżenie co do promocji innej produkcji - "Świat się kręci", której reklama wyświetlana była podczas nadawania "Klanu" i "Na dobre i na złe". Za to naruszenie Rada nałożyła po 25 tysięcy kary dla każdej z telenoweli.

Najsurowiej jednak została ukarana właśnie reklama słynnego smalcu roślinnego, gdzie aktorzy w dialogu głównie skupiają się na produkcie, nie na fabule:

Dialog bohaterów został skonstruowany w celu prezentacji produktu, zaś odniesienia do zasadniczej treści audycji i relacji wzajemnych bohaterów były jedynie tłem i pretekstem do tej prezentacji. Przewodniczący KRRiT za to naruszenie nałożył na nadawcę karę w wysokości 50 tys. zł - podaje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

W sumie TVP będzie musiało zapłacić 100 tysięcy złotych. Słusznie?

