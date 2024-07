Biel to barwa, która praktycznie co roku jest hitem wiosny. Jednak w tym sezonie nadejdzie ze zdwojoną siłą. Wszystko to za sprawą trendu tzw. "white total look", czyli bieli od stóp do głów. Należy jednak pamiętać o tym, że jeśli już decydujemy się na takie rozwiązanie, musimy dobrać całą garderobę w identycznym odcieniu bieli.

Do naszego redakcyjnego Top 10 zaliczamy białą spódnicę z koła, klasyczne szpilki i torebkę, które razem stworzą idealną wiosenną stylizację wpisującą się w najnowsze trendy. Tym z was, które wolą męski styl polecamy białe spodnie rurki, skórzaną ramoneskę, koszulę i płaskie buty z odkrytymi bokami – wszystkie w tym samym odcieniu bieli.

Tak prezentują się nasze hity w kolorze białym: