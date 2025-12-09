Rebel Wilson przekazała radosne wieści. Jej rodzina wkrótce się powiększy
Rebel Wilson przekazała radosne wieści za pośrednictwem mediów społecznościowych. Światowej sławy aktorka komediowa przekazała fanom, że wspólnie z ukochaną żoną spodziewają się dziecka. Pokazały rozczulające nagranie, na którym widać test ciążowy i widocznie zaokrąglony brzuszek projektantki.
Rebel Wilson ogłosiła, że spodziewa się dziecka! Światowej sławy aktorka komediowa wraz ze swoją partnerką podzieliły się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując uroczą rolkę. Na nagraniu pokazały test ciążowy i widocznie zaokrąglony brzuszek żony aktorki, a jej fani natychmiast zasypali panie gratulacjami.
Rebel Wilson spodziewa się dziecka
Rebel Wilson od kilku lat tworzy szczęśliwy związek z Ramoną Agrumą. Trzy lata temu para oficjalnie ogłosiła nową relację, co było jednocześnie coming outem aktorki. W zeszłym roku wzięły ślub, a dziś cieszą się spokojnym i pełnym miłości życiem, chętnie dzieląc się wspólnymi chwilami z fanami w mediach społecznościowych.
W 2022 roku ich rodzina powiększyła się dzięki narodzinom córki, Royce Lillian Elizabeth Wilson, która przyszła na świat z pomocą surogatki. Obecnie małżonki przeżywają niezwykle radosny etap życia, a szczęście podwaja się, ponieważ już niebawem powitają na świecie kolejne dziecko.
Żona Rebel Wilson pokazała ciążowy brzuszek
Rebel Wilson i Ramona Agruma poinformowały za pośrednictwem mediów społecznościowych, że spodziewają się kolejnego dziecka. W opublikowanym nagraniu para pokazała najważniejsze momenty swojej wspólnej drogi. Szczególną uwagę przyciąga jeden z ostatnich kadrów, na którym widać pozytywny test ciążowy, a chwilę później żona aktorki prezentuje ciążowy brzuszek.
To najszczęśliwsza wiadomość dla naszej rodziny. Wkrótce będzie nas czworo! Drugie dziecko jest już w drodze. Kocham cię Rebel Wilson
Fani ruszyli z gratulacjami
Reakcja internautów była natychmiastowa. Fani aktorki od razu ruszyli gratulacjami, życząc dużo zdrowia dla mamy i maluszka. "Wszystkiego najlepszego dla was, gratulacje", "Ale to ekscytujące, wszystkiego najlepszego", "Gratulacje dla obu mamuś" - czytamy w komentarzach.
My również przyłączamy się do gratulacji i życzymy dużo zdrowia.
Zobacz także:
- Stało się! Luka właśnie przekazał radosne wieści. Posypały się gratulacje
- Ciężarna Andziaks w Diorze i Chanel przyłapana przez paparazzi z Luką i Charlie na zakupach w Warszawie
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.