Rebel Wilson ogłosiła, że spodziewa się dziecka! Światowej sławy aktorka komediowa wraz ze swoją partnerką podzieliły się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując uroczą rolkę. Na nagraniu pokazały test ciążowy i widocznie zaokrąglony brzuszek żony aktorki, a jej fani natychmiast zasypali panie gratulacjami.

Rebel Wilson spodziewa się dziecka

Rebel Wilson od kilku lat tworzy szczęśliwy związek z Ramoną Agrumą. Trzy lata temu para oficjalnie ogłosiła nową relację, co było jednocześnie coming outem aktorki. W zeszłym roku wzięły ślub, a dziś cieszą się spokojnym i pełnym miłości życiem, chętnie dzieląc się wspólnymi chwilami z fanami w mediach społecznościowych.

W 2022 roku ich rodzina powiększyła się dzięki narodzinom córki, Royce Lillian Elizabeth Wilson, która przyszła na świat z pomocą surogatki. Obecnie małżonki przeżywają niezwykle radosny etap życia, a szczęście podwaja się, ponieważ już niebawem powitają na świecie kolejne dziecko.

Żona Rebel Wilson pokazała ciążowy brzuszek

Rebel Wilson i Ramona Agruma poinformowały za pośrednictwem mediów społecznościowych, że spodziewają się kolejnego dziecka. W opublikowanym nagraniu para pokazała najważniejsze momenty swojej wspólnej drogi. Szczególną uwagę przyciąga jeden z ostatnich kadrów, na którym widać pozytywny test ciążowy, a chwilę później żona aktorki prezentuje ciążowy brzuszek.

To najszczęśliwsza wiadomość dla naszej rodziny. Wkrótce będzie nas czworo! Drugie dziecko jest już w drodze. Kocham cię Rebel Wilson napisała Ramona Agruma.

Fani ruszyli z gratulacjami

Reakcja internautów była natychmiastowa. Fani aktorki od razu ruszyli gratulacjami, życząc dużo zdrowia dla mamy i maluszka. "Wszystkiego najlepszego dla was, gratulacje", "Ale to ekscytujące, wszystkiego najlepszego", "Gratulacje dla obu mamuś" - czytamy w komentarzach.

My również przyłączamy się do gratulacji i życzymy dużo zdrowia.

