Mata podjął współpracę z McDonald's! Co znajdzie się w jego limitowanych zestawach?

Mata idzie jak burza. W McDonald's już niebawem będziemy mogli kupić limitowane zestawy zainspirowane smakiem młodego rapera! Od kiedy można je kupić i co w nich będzie?

Mata niezaprzeczalnie uznawany jest za jednego z najbardziej wpływowych polskich raperów młodego pokolenia, a jego albumy w ekspresowym tempie pokryły się platyną. Co więcej, 21-latek jest pierwszym w historii Polakiem, który trafił na prestiżową listę Billboard Global Excl. U.S., obejmującą ponad 200 światowych rynków muzycznych z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych. A to jeszcze nie koniec jego sukcesów!

Młody muzyk właśnie podjął współpracę z McDonald's i już niebawem do sieci restauracji trafią specjalne zestawy zainspirowane jego ulubionymi smakami. Kiedy premiera i co będzie się w nich znajdowało? Sprawdźcie!

Mata współpracuje z McDonald's. Kiedy premiera jego zestawów?

Od debiutu albumu "100 dni do matury" o Michale Matczaku, znanym jako Mata, zrobiło się naprawdę głośno. Kontrowersyjne teksty, ekscentryczny wizerunek i świetnie nakręcone teledyski, których kunszt porównywany jest do najlepszych światowych filmów, sprawiły, że 21-latek w zaledwie kilkanaście miesięcy wyrósł na jednego z najbardziej wpływowych polskich raperów. Jego "Patointeligencja" z miejsca stała się hitem - do dziś utwór na YouTubie został wyświetlony ponad 55 mln razy.

Na kolejne sukcesy młody raper nie musiał długo czekać. Po wydaniu poczwórnie platynowej płyty "100 dni do matury" przyszedł czas na kolejny album "Młody Matczak", który już w przedsprzedaży okrył się podwójną platyną. By tego było mało, na na platformie TIDAL w Polsce w TOP 10 najchętniej słuchanych utworów aż 7 należy właśnie do Maty.

Co więcej, jego popularność przekroczyła granice Polski. W lipcu Mata z utworem „Kiss Cam (Podryw Roku)” wylądował na liście amerykańskiej Billboard Global Excl. U.S.. Teraz Mata świętuje kolejny sukces. Już od poniedziałku 18 października oferta produktów McDonald's zostanie wzbogacona o zestawy do których stworzenia zaproszono młodego Matczaka. Co się w nich znajdzie i ile będą kosztować?

Zestawy od Maty dostępne w McDonald's. Co się w nich znajduje i ile kosztują?

Informacja o współpracy pojawiła się zarówno na profilu McDonald's, jak i na Instagramie Maty. Choć o szczegółach wiadomo póki co bardzo niewiele to jak donosi instagramowy blog Food News Polska, w sieciowej amerykańskiej restauracji na fanów młodego rapera będą czekać prawdziwe rarytasy.

Jak informuje Food News Polska, w skład zestawu wchodzą potrójny cheeseburger, "Matchak Latte", czyli Vanilla Matcha Latte oraz średnie frytki. Cena Zestawu Maty to 18 zł. Oferta będzie limitowana i dostępna w McDonald's od 18 października do 21 listopada 2021, dlatego jeśli macie ochotę na skosztowanie zestawu syngowanego przez rapera, musicie się pospieszyć.

