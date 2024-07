1 z 11

Dziś wielki finał Mundialu w Brazylii, w którym zmierzą się pogromcy gospodarzy czyli Niemcy oraz Argentyna. Na boisku z pewnością nie zabraknie emocji i... przystojniaków. Bo na mistrzostwa w piłce nożnej można również patrzeć w ten sposób - w sieci aż roi się od rankingów na najseksowniejszego futbolistę świata. Ostatnio pokazywaliśmy wam ten stworzony przez magazyn "Vogue". Przypomnijmy: Vogue wybrał najseksowniejszych piłkarzy świata. Niektórzy lubią się rozbierać

Teraz pojawił się kolejny, a tym razem głos zabrały Polki. Nasze rodaczki w przeciwieństwie do koleżanek z zagranicy, podeszły do swojego zadania sumiennie i próżno na liście szukać oczywistych nazwisk, jak np. Ronaldo czy Messi. Nie brakuje za to naprawdę przystojnych i dobrze zbudowanych piłkarzy.

Zobaczcie sami: