Piękne księżniczki Europy! Kim są dziewczęta, które zasiądą na najważniejszych tronach kontynentu?

Wszyscy świetnie znamy brytyjską rodzinę królewską, śledząc właściwie codziennie doniesienia o królowej Elżbiecie II i jej następcach. Jak wiadomo, pierwsi w kolejce do tronu na Wyspach po mamie i babci są: książę Karol, po nim jego starszy syn William, a nastepnie jego syn, książę Jerzy. W wielu europejskich monarchiach to jednak nie panowie przygotowują się do tej odpowiedzialnej roli. W kolejce do tronów w swoich krajach znajdziemy wiele dziewcząt.

Przedstawiamy piękne księżniczki Europy. To te dziewczyny i dziewczynki kiedyś zasiądą na najważniejszych tronach naszego kontynentu.

Szwecja, księżniczka Stella

Śliczna księżniczka Stella (Estelle) jest druga w kolejce do szwedzkiego tronu, po swojej mamie, Wiktorii. Gdyby nie zmienione w 1980 roku prawo o sukcecji, musiałaby ustąpić miejsca swojemu młodszemu bratu, Oskarowi. Jej mama ma szansę zostać czwartą królową Szwecji w historii. Czy mała Stella będzie kiedyś piątą?

East News

Księżna Wiktoria jest najstarszym dzieckiem króla Karola XVI Gustawa i to ona odziedziczy kiedyś tron Szwecji. Kolejna po niej w dynastii Bernadotte jest jej najstarsza córka, 8-letnia Stella. Tu widzimy rodzinę razem z tatą - księciem Danielem i bratem Estelle - Oskarem, podczas urodzin Wiktorii w lipcu tego roku.

East News/IBL/Shutterstock

Norwegia, księżniczka Ingrid Aleksandra

Na zdjęciu widzimy norweską księżniczkę Ingrid Aleksandrę pozującą do oficjalnego zdjęcia podczas rodzinnych wczasów na wyspie Dvergsoya w lipcu tego roku. 16-latka jest córką Haakona, księcia koronnego Norwegii i jego żony, księżnej Mette-Marit, wnuczka króla Haralda V. Po dziadku i tacie to ona ma odziedziczyć kiedyś tron Norwegii. Jeśli tak się stanie, będzie pierwszą kobietą na norweskim tronie od 1412 roku.

Co ciekawe, Ingrid Aleksandra zajmuje także miejsce, choć odległe, w kolejce do brytyjskiego tronu.

East News

Jak podaje Wikipedia, Ingrid od urodzenia nosi tytuł Jej Królewskiej Wysokości Księżniczki Norwegii. To widzimy ją z rodziną podczas oficjalnej uroczystości w ubiegłym roku.

East News

Hiszpania, księżniczka Eleonora

Niby zwyczajna nastolatka z książką... ale ta miła blondynka z błękitnymi oczami jest pierwsza w kolejce do tronu Hiszpanii. Najstarsza, 15-letnia córka króla Filipa VI i królowej Letycji Ortiz, zasiądzie kiedyś na tronie jako królowa Eleonora II.

East News

Eleonora, a właściwie Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz, została ochrzczona wodą z rzeki Jordan. Wtedy nadano jej tradycyjne imiona Burbonów - de Todos los Santos (Wszystkich Świętych). Na zdjęciu widzimy ją z młodszą siostrą Sofią i mamą - królową Letycją.

East News

Holandia (Królestwo Niderlandów), księżniczka Katarzyna-Amalia

Na zdjęciu z nart widzimy holenderskie książniczki: Arianę, Katarzynę-Amalię i Alexię. To najwyższa z nich jest tytułowana oficjalnie nastepczynią tronu Królestwa Niderlandów. 17-letnia dziś Amalia, jak jest nazywana, jest najstarszą córką księcia Wilhelma Aleksandra i księżnej Maksymy oraz wnuczką królowej Beatrycze, która abdykowała w 2013 roku.

East News

Belgia, księżniczka Elżbieta

Najstarsza w tym towarzystwie jest 19-letnia Elżbieta, a właściwie Élisabeth Thérèse Marie Hélène Koburg. Belgijska księżniczka już nosi tytuł Księżnej Brabancji, a od 2013 roku jest pierwsza w kolejce do tronu Belgii - po swoim tacie, królu Filipie I.

East News

Na zdjęciu widzimy ją z ojcem, królem Filipem I i mamą, królową Matyldą.