Katarzyna Żak zachwyca figurą w kostiumie kąpielowym! "Rozbiła Pani bank" komentują internauci

Katarzyna Żak należy do grona gwiazd, które chronią swoje życie prywatne i rzadko publikuje w sieci rodzinne zdjęcia, starając się, aby pisano o niej w kontekście pracy zawodowej. Aktorka przez lata była kojarzona głównie z rolą Solejukowej w serialu "Ranczo", a od jakiegoś czasu Katarzyna Żak jest też gwiazdą " BrzydUli ". Teraz Katarzyna Żak zdecydowała się pochwalić w sieci zdjęciem, które wywołało niemałe zamieszanie wśród jej fanów. Internauci są zachwyceni figurą aktorki, która zaprezentowała się w seksownym bikini. Katarzyna Żak zachwyca zdjęciem w bikini! Co za figura... Katarzyna Żak jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie prezentuje kolejne projekty, w których bierze udział. Aktorka chętnie pokazuje zdjęcia zza kulis, a tym razem pokazała jak odpoczywa na Mazurach w przerwie między kolejnymi koncertami. Pod seksownym zdjęciem w czarnym jednoczęściowym bikini Katarzyna Żak napisała: Ostatnie mazurskie chwile. Suszymy się po kąpieli w jeziorze i ruszamy do Elbląga na próbę koncertów 'Piosenki o miłości' z Elbląską Orkiestrą Kameralną - napisała Katarzyna Żak na Instagramie. Internauci szybko pospieszyli z komplementami i pod nowym zdjęciem Katarzyny Żak pojawiło się mnóstwo miłych słów na temat jej idealnej figury i zgrabnych nóg. Niektórzy fani nawiązują do postaci Solejukowej z "Rancza": - Ma Pani bardzo zgrabne nogi. - Piękna kobietka i wspaniała aktorka. A rola Solejukowej wymiata. - Śliczna i piękna i seksowna kobieta - Te nogi😎🔥 - Solejukowa po wygranej w lotto - czytamy w komentarzach.