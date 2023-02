Ramówka TVP: Viki Gabor rodem z lat 90. Fryzura to jeszcze nic, zobaczcie spodnie 

Viki Gabor pojawiła się nie tylko podczas drugiego dnia Top of the Top Festivalu w Sopocie, gdzie walczyła o Bursztynowego Słowika ale również podczas koncertu z okazji 20-lecia TVN24. Ostatniego dnia festiwalu miała na sobie ekstrawagancki garnitur w klasycznych kolorach czerni i bieli. Najpopularniejsza nastolatka w Polsce poczuła już klimat rozpoczęcia roku szkolnego? Zobaczcie nowe zdjecia Viki Gabor. Zobacz także : Viki Gabor i Roksana Węgiel na Top of the Top Festival 2021 w Sopocie Viki Gabor na Top of the Top Sopot Festival Top of the Top Sopot Festival za nami. Pojawiło się wiele niezwykłych występów, stylizacji i przemówień. Jak to imprezy na żywo, pojawiają się też wpadki. Głośno było między innymi o kreacjach Gabi Drzewieckiej , które nie spodobały się widzom. Szum zrobił się wokół wpadki lektora, kiedy pomylono Roksanę Węgiel z Viki Gabor. Viki Gabor ma zaledwie 14 lat i była jedną z najmłodszych uczestniczek Top of The Top Festiwalu w Sopocie. Na festiwalu pojawiła się także o dwa lata starsza Roksana Węgiel. Popularne nastolatki walczyły o Bursztynowego Słowika, który ostatecznie trafił w ręce Dawida Kwiatkowskiego. Tego dnia Viki Gabor wystąpiła na scenie w streetowej stylizacji: szerokie spodnie, kurtka baseballowa i czapka z daszkiem. Oversizowy look to nie nowość dla nie bojącej się eksperymentowania z modą młodej gwiazdy. Zobacz także: Fryderyki 2021: Viki Gabor przeszła metamorfozę! Zaskoczyła nową fryzurą na gali Walka o Bursztynowego Słowika to nie jedyna aktywność Viki Gabor podczas sopockiego festiwalu w TVNie. Młoda artystka pojawiła się również na koncercie z okazji 20-lecia TVN24. Tym razem miała na sobie dość oryginalną stylizację, w stylu "Back to school". Składała się z marynarki imitującej...