Polacy coraz lepiej radzą sobą za granicą! Niedawno pojawiła się wiadomość, że Tomasz Kot był brany pod uwagę podczas castingów do kolejnej części przygód Jamesa Bonda. Teraz z kolei w mediach gruchnęła wiadomość, że znany polski aktor wystąpi w filmie samego Quentina Tarantino pt. "Once Upon a Time in Hollywood"! Rafał Zawierucha, bo o nim mowa, wcieli się w postać młodego Romana Polańskiego. Tę informację potwierdził sam zainteresowany na swoim profilu na Instagramie. Kim jest Rafał Zawierucha? Z jakich produkcji mogą go kojarzyć polscy widzowie? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

