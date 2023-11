1 z 5

W zagranicznych mediach pojawiła się zaskakująca informacja! Według "The Telegraph" w najnowszym, 25. już filmie o Jamesie Bondzie miał się pojawić polski aktor! Podobno na Tomasza Kota czekała rola jednego z głównych, czarnych charakterów! Wydawać by się mogło, że po międzynarodowym sukcesie filmu "Zimna wojna", drzwi do światowej kariery stoją dla niego otworem. Niestety, jak podaje brytyjski serwis, Tomasz Kot prawdopodobnie nie pojawi się jednak w nowej części przygód Jamesa Bonda? Dlaczego? Podobno sprzeciwił się temu... Daniel Craig!

